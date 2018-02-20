Против депутата горсовета в Кировоградской области открыли производство за неподачу декларации

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10 марта, 17:10 • 81435 просмотра

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10 марта, 16:40 • 84158 просмотра

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. Светловодский отдел Знаменской местной прокуратуры по результатам проверки внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту умышленного непредставления декларации депутатом Светловодского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, информирует УНН.

“По результатам проверки информация о непредставлении депутатом в НАПК электронной декларации за 2016 год нашла свое подтверждение. Прокуратурой внесены сведения в ЕРДР по факту умышленного непредставления декларации по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.366-1 („Декларирование недостоверной информации“) УК Украины”, — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 14:00 31 января на сайте ЕДРД внесены более 28 180 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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