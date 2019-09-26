На Кіровоградщині виростили гарбуза-велетня - майже 80 кг
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 вересня. УНН. У Кропивницькому визначилися iз найбiльшим гарбузом. Конкурс “Гарбуз-велетень” провели у рамках Мiжнaродної агропромислової виставки “AgroExpo”, повідомляє кореспондент УНН.
Цього року змагалися вiсiм учасникiв з рiзних куточкiв України. На своїх городах виростили найбiльшi гарбузи, якi й привезли на конкурс. У результатi в конкурсi перемогла Олена Горлова з села Осикувате, що на Кiровоградщинi. Вага цього гарбуза-велетня — 76 кілограмів.
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“Це для мене несподiванка. Але серце пiдказувало, що виграємо. Ми люди iз села: посадили, посапали i з любов’ю ростили його”, — сказала вона.
Переможниця наступного року планує виростити ще одного гарбуза-велетня.