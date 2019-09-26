В Кировоградской области вырастили тыкву-гиганта - почти 80 кг
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Кропивницком определились с самой большой тыквой. Конкурс "Тыква-гигант" провели в рамках Международной агропромышленной выставки "AgroExpo", сообщает корреспондент УНН.
В этом году соревновались восемь участников из разных уголков Украины. На своих огородах вырастили самые большие тыквы, которые и привезли на конкурс. В результате в конкурсе победила Елена Горлова из села Осыковатое, что в Кировоградской области. Вес этой тыквы-гиганта - 76 килограммов.
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"Это для меня неожиданность. Но сердце подсказывало, что выиграем. Мы люди из села: посадили, посапалы i с любовью растили его", - сказала она.
Победительница в следующем году планирует вырастить еще одну тыкву-гиганта.