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На Кіровоградщині від коронавірусної хвороби одужали ще двоє осіб

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. 53-річний чоловік із Кропивницького та 23-річна дівчина з смт. Голованівськ одужали від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це поінформували УНН у преccлужбі Кіровоградської ОДА.

На Кіровоградщині від коронавірусної хвороби одужали ще двоє осіб

"За минулу добу фахівці лабцентру провели 225 досліджень методом ПЛР-реакції. Із них підтвердилися 2 нових випадки. Йдеться про жінок із Кропивницького віком 53 роки. Загалом в області зафіксували 394 випадки захворювання на коронавірус. Також 53-річний чоловік із Кропивницького та 23-річна дівчина з смт. Голованівськ одужали від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні, а одужало вже 1498 пацієнтів.

Українські Національні Новини

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