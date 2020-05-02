На Кіровоградщині від коронавірусної хвороби одужали ще двоє осіб
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 травня. УНН. 53-річний чоловік із Кропивницького та 23-річна дівчина з смт. Голованівськ одужали від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це поінформували УНН у преccлужбі Кіровоградської ОДА.
"За минулу добу фахівці лабцентру провели 225 досліджень методом ПЛР-реакції. Із них підтвердилися 2 нових випадки. Йдеться про жінок із Кропивницького віком 53 роки. Загалом в області зафіксували 394 випадки захворювання на коронавірус. Також 53-річний чоловік із Кропивницького та 23-річна дівчина з смт. Голованівськ одужали від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано вже 11 411 випадків COVID-19, з них 279 - летальні, а одужало вже 1498 пацієнтів.