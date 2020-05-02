В Кировоградской области от коронавирусной болезни выздоровели еще два человека
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 мая. УНН. 53-летний мужчина с Кропивницкого и 23-летняя девушка из пгт. Голованевск выздоровели от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщили УНН в преcc-службе Кировоградской ОГА.
"За прошедшие сутки специалисты лабцентра провели 225 исследований методом ПЦР-реакции. Из них подтвердились 2 новых случая. Речь идет о женщинах с Кропивницкого в возрасте 53 года. Всего в области зафиксировали 394 случая заболевания коронавирусом. Также 53-летний мужчина с Кропивницкого и 23- летняя девушка из пгт. Голованевск выздоровели от коронавируса", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано уже 11 411 случаев COVID-19, из них 279 - летальные, а выписаны уже 1498 пациентов.