На Кіровоградщині службовці лісництва вирубували багаторічні дерева
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. На Кіровоградщині службові особи ДП "Онуфріївське лісове господарство" разом із "чорними лісорубами" здійснювали варварську порубку багаторічних насаджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прокуратуру Кіровоградської області.
"Прокуратурою Кіровоградської області спільно з співробітниками Служби Безпеки та органів поліції виявлено факт незаконної порубки лісу на території, що належить ДП "Онуфріївське лісове господарство", - сказано у повідомленні.
За даними слідства, службові особи ДП "Онуфріївське лісове господарство" разом з "чорними лісорубами" здійснили варварську порубку багаторічних насаджень цінної породи дуба першого сорту на території вищевказаного лісового господарства.
Правоохоронцями проведено обшуки у приміщеннях ДП "Онуфріївське лісове господарство". На даний час за участі спеціалістів проводяться огляди місць порубки лісових насаджень та обраховується сума завданих злочином збитків.
Тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру винним особам. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Донецькій області чотирьом особам повідомлено про підозру у незаконній порубці лісів, що спричинило шкоду державі у розмірі понад 1 млн 300 тис. грн.