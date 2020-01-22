В Кировоградской области служащие лесничества вырубали многолетние деревья
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В Кировоградской области должностные лица ГП "Онуфриевское лесное хозяйство" вместе с "черными лесорубами" осуществляли варварскую вырубку многолетних насаждений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Кировоградской области.
"Прокуратурой Кировоградской области совместно с сотрудниками Службы безопасности и органов полиции выявлен факт незаконной порубки леса на территории, принадлежащей ГП "Онуфриевское лесное хозяйство", - сказано в сообщении.
По данным следствия, должностные лица ГП "Онуфриевское лесное хозяйство" вместе с "черными лесорубами" совершили варварскую вырубку многолетних насаждений ценной породы дуба первого сорта на территории вышеуказанного лесного хозяйства.
Правоохранителями проведены обыски в помещениях ГП "Онуфриевское лесное хозяйство". В настоящее время при участии специалистов проводятся обзоры мест вырубки лесных насаждений и рассчитывается сумма причиненного преступлением ущерба.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении виновным лицам. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области четырем особам сообщено о подозрении в незаконной порубке лесов, повлекшее вред государству в размере более 1 млн 300 тыс. грн.