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На Кіровоградщині рятувальники звільнили лебедя, який примерз до криги

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Кіровоградський області рятувальники звільнили лебедя із замерзлої водойми. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“23 листопада о 10.00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення від жительки смт Голованівська про те, що на центральному ставку селища до криги примерз лебідь та не може звільнитись. Рятувальники на човні дістались до птаха, розбили лід та вивільнили його з крижаної пастки. Лебідь при цьому не постраждав”, — зазначається у повідомленні.

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