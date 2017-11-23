На Кіровоградщині рятувальники звільнили лебедя, який примерз до криги

“23 листопада о 10.00 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення від жительки смт Голованівська про те, що на центральному ставку селища до криги примерз лебідь та не може звільнитись. Рятувальники на човні дістались до птаха, розбили лід та вивільнили його з крижаної пастки. Лебідь при цьому не постраждав”, — зазначається у повідомленні.

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