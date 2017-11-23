В Кировоградской области спасатели освободили лебедя, который примерз ко льду
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Кировоградский области спасатели освободили лебедя с замерзшего водоема. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"23 ноября в 10.00 в Службу спасения "101" поступило сообщение от жительницы пгт Голованевск о том, что на центральном пруду поселка ко льду примерз лебедь и не может освободиться. Спасатели на лодке добрались до птицы, разбили лед и освободили его из ледяной ловушки. Лебедь при этом не пострадал", - отмечается в сообщении.
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