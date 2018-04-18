На Кіровоградщині підробляли "Nemiroff", "Хлібний дар" та "Пшеничну"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Працівники податкової міліції ГУ ДФС у Кіровоградській області припинили незаконну реалізацію алкоголю під виглядом відомих брендів на території області, передає УНН з посиланням на прес-службу управління.
"Незаконне транспортування здійснювалося автомобілем DAF з напівпричепом, який перевозив близько 6,5 тис. літрів підроблених горілчаних напоїв таких відомих українських брендів, як "Nemiroff” та "Хлібний дар”, а також горілчаних напоїв у картонних коробах типу "Bag-in-box” ємністю 10 літрів з написом "Пшенична”, - зазначили в управлінні ДФС.
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Податківці повідомили, що загальна сума вилучених з незаконного обігу алкогольних напоїв становить понад 1 млн грн.
"Відібрані зразки вилучених алкогольних напоїв та акцизні марки з ознаками підробки направлено на експертизу. Вирішується питання про реєстрацію матеріалів в Єдиному реєстрі досудових розслідувань", - резюмували в ДФС.
Нагадаємо, європейці б'ють на сполох через потік нелегального алкоголю з України. І у разі відсутності адекватної реакції офіційного Києва, така ситуація загрожує негативними наслідками для легальних українських виробників алкогольної продукції, переконані учасники ринку.