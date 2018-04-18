В Кировоградской области подделывали "Nemiroff", "Хлебный дар" и "Пшеничную"

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 18946 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 44410 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 59633 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 86262 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 129470 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 97728 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 132087 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186251 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280998 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203538 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 131439 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 122790 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 104172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 136573 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 82900 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 84669 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 138386 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 393835 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 354146 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 438853 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 5914 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 7440 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 19492 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 30345 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 36419 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

В Кировоградской области подделывали "Nemiroff", "Хлебный дар" и "Пшеничную"

Киев • УНН

 • 7891 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области пресекли незаконную реализацию алкоголя под видом известных брендов на территории области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу управления.

В Кировоградской области подделывали "Nemiroff", "Хлебный дар" и "Пшеничную"

"Незаконное транспортировки осуществлялось автомобилем DAF с полуприцепом, который перевозил около 6,5 тыс. литров поддельных алкогольных напитков таких известных украинских брендов, как "Nemiroff" и "Хлебный дар", а также алкогольных напитков в картонных коробах типа "Bag-in-box" емкостью 10 литров с надписью "Пшеничная", - отметили в управлении ГФС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучшей водкой года в Украине признан бренд Arctica

Налоговики сообщили, что общая сумма изъятых из незаконного оборота алкогольных напитков составляет более 1 млн грн.

"Отобранные образцы изъятых алкогольных напитков и акцизные марки с признаками подделки направлены на экспертизу. Решается вопрос о регистрации материалов в Едином реестре досудебных расследований", - резюмировали в ГФС.

Напомним, европейцы бьют тревогу из-за потока нелегального алкоголя из Украины. И в случае отсутствия адекватной реакции официального Киева, такая ситуация грозит негативными последствиями для легальных украинских производителей алкогольной продукции, убеждены участники рынка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63