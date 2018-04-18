В Кировоградской области подделывали "Nemiroff", "Хлебный дар" и "Пшеничную"

"Незаконное транспортировки осуществлялось автомобилем DAF с полуприцепом, который перевозил около 6,5 тыс. литров поддельных алкогольных напитков таких известных украинских брендов, как "Nemiroff" и "Хлебный дар", а также алкогольных напитков в картонных коробах типа "Bag-in-box" емкостью 10 литров с надписью "Пшеничная", - отметили в управлении ГФС.

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Налоговики сообщили, что общая сумма изъятых из незаконного оборота алкогольных напитков составляет более 1 млн грн.

"Отобранные образцы изъятых алкогольных напитков и акцизные марки с признаками подделки направлены на экспертизу. Решается вопрос о регистрации материалов в Едином реестре досудебных расследований", - резюмировали в ГФС.

Напомним, европейцы бьют тревогу из-за потока нелегального алкоголя из Украины. И в случае отсутствия адекватной реакции официального Киева, такая ситуация грозит негативными последствиями для легальных украинских производителей алкогольной продукции, убеждены участники рынка.