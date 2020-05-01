На Кіровоградщині одужали від коронавірусу 100 осіб
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 1 травня. УНН. На Кіровоградщині станом на 30 квітня вже 100 людей наразі побороли коронавірус. Про це УНН поінформували в прес-службі Кіровоградської ОДА.
За минулу добу негативні результати ПЛР-досліджень підтвердили одужання ще в 19 жителів області. Серед них - 17 людей із Кропивницького, одна - зі Знам'янки та одна особа з Добровеличківського району.
В області продовжується тестування методом ПЛР-реакції. 29 квітня було обстежено 244 людини з підозрою на коронавірус. Із них підтвердились ще 14 випадків. Йдеться про 59-річного жителя с. Злинка Маловисківського району і 13 жителів Кропивницького. Серед них - троє медпрацівників Центральної міської лікарні.
"В області зафіксовано вже 18 летальних випадків серед інфікованих на COVID-19. 29 квітня в Центральній міській лікарні в Кропивницькому від запалення легень помер 57-річний чоловік, інфікований на коронавірус", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 10 тис. випадків COVID-19, з них 261 летальний.