На Кіровоградщині двоє жінок потрапили до реанімації через отруєння грибами

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 26 липня. УНН. Сьогодні медики зареєстрували випадок отруєння дикорослими грибами у двох мешканок с. Дмитрівка Знам'янського району. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає УНН.

"26 липня 2018 року зареєстровано випадок отруєння дикорослими грибами у 2 мешканок с.Дмитрівка, Знам'янського району. Жінки знаходяться на лікуванні в реанімаційному відділенні КЗ "Знам'янська міська лікарня" з діагнозом "отруєння дикорослими грибами", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, із гострим отруєнням грибами у токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилися шість осіб, при цьому п'ятеро - у важкому стані.

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