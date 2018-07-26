В Кировоградской области две женщины попали в реанимацию из-за отравления грибами
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня медики зарегистрировали случай отравления дикорастущими грибами у двух жительниц с. Дмитровка Знаменского района. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.
"26 июля 2018 года зарегистрирован случай отравления грибами у 2 жительниц с.Дмитровка, Знаменского района. Женщины находятся на лечении в реанимационном отделении КЗ "Знаменская городская больница" с диагнозом "отравление дикорастущими грибами", - говорится в сообщении.
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Напомним, с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной Больницы скорой медицинской помощи оказались шесть человек, при этом пятеро - в тяжелом состоянии.