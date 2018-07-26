В Кировоградской области две женщины попали в реанимацию из-за отравления грибами

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 33416 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 99857 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122163 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129819 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168131 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152994 просмотра

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 июля. УНН. Сегодня медики зарегистрировали случай отравления дикорастущими грибами у двух жительниц с. Дмитровка Знаменского района. Об этом сообщили в областном лабораторном центре, передает УНН.

"26 июля 2018 года зарегистрирован случай отравления грибами у 2 жительниц с.Дмитровка, Знаменского района. Женщины находятся на лечении в реанимационном отделении КЗ "Знаменская городская больница" с диагнозом "отравление дикорастущими грибами", - говорится в сообщении.

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Напомним, с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной Больницы скорой медицинской помощи оказались шесть человек, при этом пятеро - в тяжелом состоянии.

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