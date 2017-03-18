На Кіровоградщині депортували росіянку, яка збирала дані про військових

Встановлюючи стосунки з військовослужбовцями росіянка цікавилася особливостями проходження їх служби та участі в антитерористичній операції на сході країни. Співробітники СБУ встановили, що зібрана іноземкою інформація не містила військової або державної таємниці.

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Росіянка пояснила правоохоронцям, що збирала інформацію з власної ініціативи, а також зізналася, що виношувала наміри при нагоді використати зібрані відомості для шантажу військовослужбовців та вимагання у них грошей.

Наразі громадянка Росії залишила територію України.