В Кировоградской области депортировали россиянку, которая собирала данные о военных

Устанавливая отношения с военнослужащими россиянка интересовалась особенностями прохождения их службы и участия в антитеррористической операции на востоке страны. Сотрудники СБУ установили, что собранная иностранкой информация не содержала военной или государственной тайны.

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Россиянка объяснила правоохранителям, что собирала информацию по собственной инициативе, а также призналась, что вынашивала намерения при случае использовать информацию для шантажа военнослужащих и вымогательства у них денег.

Сейчас гражданка России покинула территорию Украины.