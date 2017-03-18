В Кировоградской области депортировали россиянку, которая собирала данные о военных
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 марта. УНН. СБУ принудительно вернула в Россию гражданку этой страны, которая находилась в Кировоградской области и пыталась получить информацию о военнослужащих одной из воинских частей ВСУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины в Кировоградской области Марина Яковенко, передает УНН-Центр .
Устанавливая отношения с военнослужащими россиянка интересовалась особенностями прохождения их службы и участия в антитеррористической операции на востоке страны. Сотрудники СБУ установили, что собранная иностранкой информация не содержала военной или государственной тайны.
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Россиянка объяснила правоохранителям, что собирала информацию по собственной инициативе, а также призналась, что вынашивала намерения при случае использовать информацию для шантажа военнослужащих и вымогательства у них денег.
Сейчас гражданка России покинула территорию Украины.