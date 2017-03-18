В Кировоградской области депортировали россиянку, которая собирала данные о военных

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 58184 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 109848 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 125232 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 184495 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 134335 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 127241 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106644 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107657 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103953 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Кировоградской области депортировали россиянку, которая собирала данные о военных

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 марта. УНН. СБУ принудительно вернула в Россию гражданку этой страны, которая находилась в Кировоградской области и пыталась получить информацию о военнослужащих одной из воинских частей ВСУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины в Кировоградской области Марина Яковенко, передает УНН-Центр .

Устанавливая отношения с военнослужащими россиянка интересовалась особенностями прохождения их службы и участия в антитеррористической операции на востоке страны. Сотрудники СБУ установили, что собранная иностранкой информация не содержала военной или государственной тайны.

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Россиянка объяснила правоохранителям, что собирала информацию по собственной инициативе, а также призналась, что вынашивала намерения при случае использовать информацию для шантажа военнослужащих и вымогательства у них денег.

Сейчас гражданка России покинула территорию Украины.

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