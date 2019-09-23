На кір в Україні за тиждень захворіло майже 100 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. За оперативними даними Центру громадського здоров’я України, протягом минулого тижня на кір в Україні захворіли майже 100 людей. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Центру.
"Протягом 38 тижня 2019 року на кір захворіли 97 людей – 48 дорослих і 49 дітей", - йдеться в повідомленні.
Як вказано, з початку року (з 28 грудня 2018 року до 19 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 903 людей — 27 439 дорослих і 30 464 дітей. Від ускладнень кору померли 19 людей. "Протягом спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіли більше 115 000 людей, 40 з яких померли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найбільше нових випадків захворювання на кір протягом 37 тижня 2019 року зафіксовано у столиці України.