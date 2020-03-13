На ХТЗ Ярославського оприлюднили підсумки діяльності в 2019-му році та анонсували зростання бізнес-показників в 2020-м

ukru
04:30 • 13747 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 98572 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 156542 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 252952 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 254561 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 251850 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 233586 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202661 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185977 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146196 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.7 м/с
61 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 27803 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 25038 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 46573 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 36140 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 31854 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 252942 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 254552 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 251839 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 233577 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202657 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 82595 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 31149 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141019 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154475 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113787 перегляди
Актуальне
На ХТЗ Ярославського оприлюднили підсумки діяльності в 2019-му році та анонсували зростання бізнес-показників в 2020-м

На ХТЗ Ярославського оприлюднили підсумки діяльності в 2019-му році та анонсували зростання бізнес-показників в 2020-м

Київ • УНН

 • 25104 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Харківський тракторний завод (ХТЗ), що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, продемонстрував зростання всіх бізнес-показників за підсумками 2019 року.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на прес-службу ХТЗ, в минулому році тут зробили 585 одиниць техніки — це на 12% більше, ніж роком раніше, а кількість реалізованих тракторів різних модифікацій склало 638 одиниць — це на 16% більше показника 2018 року.

Виручка ХТЗ, виведеного з кризи Олександром Ярославським, за підсумками 2019 року зросла на 22% в порівнянні з попереднім роком, і склала майже 800 млн грн. У 2020 році лідер українського сільгоспмашинобудування планує збільшити обсяги виробництва на 10% в порівнянні з 2019 роком, а виручку — на 20%.

“У компанії відзначають, що минулий рік став для підприємства роком інтенсивного оновлення і модернізації. На заводі поступово проводять реновацію цехів, закуповують і апробують нове сучасне обладнання. Була встановлена нова лінія хіміко-термічної обробки металів від компанії Ipsen (США, Німеччина), що значно підвищило якість термічної обробки деталей, а в поточному році вже запущено в роботу нову ділянку механічної обробки деталей”, - пишуть ЗМІ з посиланням на дані ХТЗ.

Істотне оновлення заводу, де тепер використовується передове технологічне обладнання німецького, японського та американського виробництва, дозволило конструкторському бюро ХТЗ запропонувати покупцям нові рішення, а також істотно осучаснити техніку свого виробництва: оновлення отримали моделі гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колісного ХТЗ-150К-09.172. 10 і ХТЗ-248К.20.

За даними Харківського тракторного заводу, основними покупцями його техніки залишаються українські аграрії. Але підприємство докладає зусиль для розширення географії поставок в країни ближнього і далекого зарубіжжя. Зараз сільгоспмашини виробництва ХТЗ Ярославського поставляються в такі країни як Болгарія, Молдова, Казахстан, Грузія, Литва, Румунія, Нова Зеландія і Сінгапур.

Модернізація виробництва, а також використання інноваційних технологій в сфері енергозбереження дозволило підприємству істотно підвищити свою енергоефективність і знизити енерговитрати. Як повідомили в прес-службі Харківського тракторного заводу, тут вдалося досягти зниження споживання електроенергії на 20%, а газу — в два рази.

Харківський тракторний завод — єдиний в країнах колишнього СНД виробник колісних і гусеничних тракторів. Це найбільше машинобудівне підприємство України, що веде свою історію з 1930 року, було придбано групою DCH бізнесмена Олександра Ярославського в 2016 році. До моменту зміни власника завод знаходився в стані затяжної кризи. Однак завдяки активності та інвестицій Олександра Ярославського підприємство змогло відновити роботу, усунути заборгованість по зарплатах, відновити прибуткову діяльність та презентувати сучасний модельний ряд модернізованої техніки.

Інвестпортфель DCH включає активи в таких галузях як будівництво і девелопмент (мережа ТРЦ Караван Megastorе в Києві, Харкові та Дніпрі, готель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), фінанси (страхова компанія ІНГО), промисловість (ХТЗ, рудник Суха Балка, Дніпровський метзавод), транспорт (міжнародний аеропорт Харків), спорт (регбійний клуб Олімп). У жовтні 2019 року Ярославський заявив про готовність групи інвестувати в створення аеровокзального комплексу міжнародного аеропорту “Дніпро”, про готовність брати участь в приватизації заводу Електроважмаш і Харківобленерго, а також про наміри взяти участь в проектах з модернізації дорожньої інфраструктури.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32