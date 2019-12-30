На "Хрещатику" не знайшли вибухівки: метро відновило роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Повідомлення про замінування станції столичного метрополітену "Хрещатик" виявилося неправдивим, метро відновило роботу у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
"Станцію "Хрещатик" + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - повідомили у КП.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 30 грудня, станцію метро у центрі Києва - "Хрещатик" - та пересадку на "Майдан Незалежності" закрили через повідомлення про замінування.