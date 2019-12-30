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На "Хрещатику" не знайшли вибухівки: метро відновило роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Повідомлення про замінування станції столичного метрополітену "Хрещатик" виявилося неправдивим, метро відновило роботу у звичайному режимі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

"Станцію "Хрещатик" + пересадку відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Метрополітен працює у звичайному режимі", - повідомили у КП.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 30 грудня, станцію метро у центрі Києва - "Хрещатик" - та пересадку на "Майдан Незалежності" закрили через повідомлення про замінування.

Українські Національні Новини

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