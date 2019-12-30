На "Крещатике" не нашли взрывчатки: метро возобновило работу
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Сообщение о заминировании станции столичного метрополитена "Крещатик" оказалось ложным, метро возобновило работу в обычном режиме. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Крещатик" + пересадка открыты для пассажиров. Взрывоопасные предметы не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме", - сообщили в КП.
Напомним, ранее сегодня, 30 декабря, станцию метро в центре Киева - "Крещатик" - и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли из-за сообщения о заминировании.