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На Хмельниччині зупинили важковаговий транспорт на всіх автодорогах

На Хмельниччині зупинили важковаговий транспорт на всіх автодорогах

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Наразі перекрито рух автомобілів на дорозі місцевого значення Хмельницький-Кам’янець-Подільський (стара дорога). Обмежено рух великогабаритного транспорту на трасах Стрий-Кіровоград-Знам'янка і Житомир-Чернівці. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління “Укртрансбезпека” у Хмельницькій області Віталій Дзюба.

На автовокзалах обласного центру скасовано 70% міжобласних рейсів громадського транспорту. Внутрішньообласні рейси автобусів скасовано на 80%. Міжнародне автобусне сполучення забезпечено на 100%.

Відновлять рух важковагового транспорту і автобусне сполучення після покращення погодних умов, за рішенням Кризового Центру ОДА, який працює у цілодобовому режимі.

Як раніше писав УНН, дороги на Хмельниччині замело.

Українські Національні Новини

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