На Хмельниччині зупинили важковаговий транспорт на всіх автодорогах

На автовокзалах обласного центру скасовано 70% міжобласних рейсів громадського транспорту. Внутрішньообласні рейси автобусів скасовано на 80%. Міжнародне автобусне сполучення забезпечено на 100%.

Відновлять рух важковагового транспорту і автобусне сполучення після покращення погодних умов, за рішенням Кризового Центру ОДА, який працює у цілодобовому режимі.

Як раніше писав УНН, дороги на Хмельниччині замело.