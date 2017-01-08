На Хмельниччині зупинили важковаговий транспорт на всіх автодорогах
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. Наразі перекрито рух автомобілів на дорозі місцевого значення Хмельницький-Кам’янець-Подільський (стара дорога). Обмежено рух великогабаритного транспорту на трасах Стрий-Кіровоград-Знам'янка і Житомир-Чернівці. Про це кореспонденту УНН повідомив начальник Управління “Укртрансбезпека” у Хмельницькій області Віталій Дзюба.
На автовокзалах обласного центру скасовано 70% міжобласних рейсів громадського транспорту. Внутрішньообласні рейси автобусів скасовано на 80%. Міжнародне автобусне сполучення забезпечено на 100%.
Відновлять рух важковагового транспорту і автобусне сполучення після покращення погодних умов, за рішенням Кризового Центру ОДА, який працює у цілодобовому режимі.
Як раніше писав УНН, дороги на Хмельниччині замело.