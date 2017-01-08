В Хмельницкой области остановили большегрузный транспорт на всех автодорогах
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. Сейчас перекрыто движение автомобилей на дороге местного значения Хмельницкий-Каменец-Подольский (старая дорога). Ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассах Строй-Кировоград-Знаменка и Житомир-Черновцы. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник Управления "Укртрансбезпека" в Хмельницкой области Виталий Дзюба.
На автовокзалах областного центра отменено 70% межобластных рейсов общественного транспорта. Внутриобластные рейсы автобусов отменено на 80%. Международное автобусное сообщение обеспечено на 100%.
Восстановят движение большегрузного транспорта и автобусное сообщение после улучшения погодных условий, по решению Кризисного Центра ОГА который работает в круглосуточном режиме.
Как ранее писал УНН, дороги в Хмельницкой области замело .