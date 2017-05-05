На Хмельниччині загинув будівельник
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 травня. УНН. Шістдесятитрирічний кам’янчанин загинув під час виконання будівельних робіт. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
“Чоловік працював з колегами між 4 і 5 поверхами новобудови. Вони займалися монтажем сходинкової клітки. Та під час прийому бетонна плита обірвалася і впала просто на робітника. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Наразі з’ясовуються усі обставини події”, — йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 271 “Порушення вимог законодавства про охорону праці” Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.
Нагадаємо, 3 травня трагічно загинув хлопчик у селі Городець Володимирецького району. На 13-річного підлітка впала бетонна плита на присадибній ділянці.