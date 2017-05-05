В Хмельницкой области погиб строитель

"Мужчина работал с коллегами между 4 и 5 этажами новостройки. Они занимались монтажом лестничной клетки. Но во время приема бетонная плита оборвалась и упала прямо на рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по части 1 статьи 271 "Нарушение требований законодательства об охране труда" Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

Напомним, 3 мая трагически погиб мальчик в деревне Городец Владимирецкого района. На 13-летнего подростка упала бетонная плита на приусадебном участке.