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На Хмельниччині за минулу добу виникло сім пожеж

На Хмельниччині за минулу добу виникло сім пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. У Хмельницькій області за минулу добу сім разів виникали пожежі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

“Так, 31 грудня 8:39 виникла пожежа літньої кухні в с. Стара Гута Дунаєвецького району. На момент прибуття бійців 33 Державного пожежно-рятувального поста та добровільної пожежної дружини с. Стара Гута вогонь встиг наробити шкоди, проте його вдалося швидко зупинити. До загоряння могло призвести порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів”, — йдеться в повідомленні.

А о 13:49 на вулиці Ізяславська у місті Славута, ймовірно, через підпал спалахнуло сміття на відкритій території. Рятувальникам вдалося загасити полум’я, не допустивши його подальшого поширення.

“О 15:09, ймовірно, через необережне поводження з вогнем невстановленою особою, горіло сміття на відкритій території на проспекті Миру у місті Хмельницький. Бійці 37 ДПРЧ оперативно ліквідували загоряння”, — зазначається в повідомленні.

Також, у селі Яворівці Красилівського району о 17:22 виникла пожежа господарчої споруди. Вогнеборці 14 ДПРЧ оперативно ліквідували загоряння, проте полум’я встигло знищити покриття споруди.

“Вірогідно, через необережність під час використання піротехнічних засобів невстановленою особою о 21:34 виникла пожежа житлового будинку на вул. Космонавтів у м. Кам’янець-Подільський. Пожежу ліквідували рятувальники 5 ДПРЧ. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку”, — йдеться в повідомленні.

Вже 1 січня о 00:41 вогнеборці 21 ДПРЧ та місцевої пожежної команди села Судилків мчали за викликом у село Судилків Шепетівського району, де горіла господарча будівля. Рятувальникам вдалося швидко впоратись із вогнем та не допустити перекидання вогню на сусідні будівлі.

Окрім того, о 1:45 виникла пожежа приватної лазні у селі В’язовець Білогірського району. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, проте полум’я встигло добряче пошкодити будівлю.

Як повідомляє ДСНС, в усіх випадках травмованих та загиблих не було.

Нагадаємо, перед Новим роком в Україні виникло понад 100 пожеж у житловому секторі.

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