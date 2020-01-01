В Хмельницкой области за минувшие сутки возникло семь пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Хмельницкой области за минувшие сутки семь раз возникали пожары. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба ГСЧС Украины.
“Так, 31 декабря 8:39 возник пожар летней кухни в с. Старая Гута Дунаевецкого района. На момент прибытия бойцов 33 Государственного пожарно-спасательного поста и добровольной пожарной дружины с. Старая Гута огонь успел наделать вреда, однако его удалось быстро остановить. К возгоранию могло привести нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов”, — говорится в сообщении.
А в 13:49 на улице Изяславская в городе Славута, вероятно, из-за поджога загорелся мусор на открытой территории. Спасателям удалось потушить пламя, не допустив его дальнейшего распространения.
“В 15:09, вероятно, из-за неосторожного обращения с огнем неустановленным лицом, горел мусор на открытой территории на проспекте Мира в городе Хмельницкий. Бойцы 37 ДПРЧ оперативно ликвидировали возгорание”, — отмечается в сообщении.
Также, в селе Яворовцы Красиловского района в 17:22 возник пожар хозяйственной постройки. Пожарные 14 ДПРЧ оперативно ликвидировали возгорание, однако пламя успело уничтожить покрытия сооружения.
“Вероятно, из-за неосторожности при использовании пиротехнических средств неустановленным лицом в 21:34 возник пожар жилого дома на ул. Космонавтов в г. Каменец-Подольский. Пожар ликвидировали спасатели 5 ДПРЧ. Огнем повреждены вещи домашнего обихода”, — говорится в сообщении.
Уже 1 января в 00:41 пожарные 21 ДПРЧ и местной пожарной команды села Судилков мчались по вызову в село Судилков Шепетовского района, где горела хозяйственная постройка. Спасателям удалось быстро справиться с огнем и не допустить переброски огня на соседние здания.
Кроме того, в 1:45 возник пожар частной бани в селе Вязовец Белогорского района. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако пламя успело изрядно повредить здание.
Как сообщает ГСЧС, во всех случаях травмированных и погибших не было.
Напомним, перед Новым годом в Украине возникло более 100 пожаров в жилом секторе.