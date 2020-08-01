На Хмельниччині вже виявлено 1165 випадків COVID-19

“Станом на 20.00 31 липня в Хмельницькій області зареєстровано 1165 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 71 — діти, 160 — медпрацівники”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за добу було виявлено ще 6 нових випадків захворювання.

“На лікуванні перебуває 194 особи, з них 76 лікується стаціонарно, 118 амбулаторно. З них 11 — діти, 13 — медпрацівники”, — повідомили в ОДА.

Додається, що в області від коронавірусної інфекції одужали 947 осіб (81,3% від підтверджених випадків), з них 60 — діти, 146 — медпрацівники. За минулу добу одужало ще 8 осіб.

“Кількість летальних випадків в області — 24”, — резюмували в облдержадміністрації.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 69 884 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1693 — летальні. Кабмін України продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.