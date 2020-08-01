В Хмельницкой области уже выявлено 1165 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. По состоянию на вечер 31 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 1165 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Хмельницкий ОГА.
“По состоянию на 20.00 31 июля в Хмельницкой области зарегистрировано 1165 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 71 — дети, 160 — медработники”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки было выявлено еще 6 новых случаев заболевания.
“На лечении находится 194 человека, из них 76 лечится стационарно, 118 амбулаторно. Из них 11 — дети, 13 — медработники”, — сообщили в ОГА.
Добавляется, что в области от коронавирусной инфекции выздоровели 947 человек (81,3% от подтвержденных случаев), из них 60 — дети, 146 — медработники. За минувшие сутки выписаны еще 8 человек.
“Количество летальных случаев в области — 24”, — резюмировали в облгосадминистрации.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 69 884 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1693 — летальные. Кабмин Украины продлил до 31 августа адаптивный карантин с изменениями: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.