На Хмельниччині встановили ще 3 мобільних пункти обігріву

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов і тимчасовим призупиненням руху вантажівок на трасах державного значення у 3 районах області розгорнули мобільні пункти обігріву. Рятувальники ДСНС на прохання місцевих рад розгорнули намети — мобільні пункти обігріву у Летичівському, Шепетівському і Старокостянтинівському районах Хмельницької області. Про це кореспонденту УНН повидомили в ДСНС області.