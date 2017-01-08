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19:49 • 71434 просмотра

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12 марта, 15:33 • 116273 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144630 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области установили еще 3 мобильных пункты обогрева

В Хмельницкой области установили еще 3 мобильных пункты обогрева

Киев • УНН

 • 7912 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий и временным приостановлением движения грузовиков на трассах государственного значения в 3 районах области развернули мобильные пункты обогрева. Спасатели ГосЧС по просьбе местных советов развернули палатки - мобильные пункты обогрева в Летичевском, Шепетовском  и Староконстантиновском районах Хмельницкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГосЧС области.

Здесь водители и рядовые граждане могут согреться, выпить чаю с печеньем и получить медицинскую помощь.

Сейчас в области круглосуточно работает 417 стационарных и 4 мобильных пунктов обогрева .

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