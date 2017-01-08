В Хмельницкой области установили еще 3 мобильных пункты обогрева
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий и временным приостановлением движения грузовиков на трассах государственного значения в 3 районах области развернули мобильные пункты обогрева. Спасатели ГосЧС по просьбе местных советов развернули палатки - мобильные пункты обогрева в Летичевском, Шепетовском и Староконстантиновском районах Хмельницкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГосЧС области.
Здесь водители и рядовые граждане могут согреться, выпить чаю с печеньем и получить медицинскую помощь.
Сейчас в области круглосуточно работает 417 стационарных и 4 мобильных пунктов обогрева .