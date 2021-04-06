На Хмельниччині встановили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Хмельниччині розгорнули мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, розрахований на 120 пацієнтів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.
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"Державною Службою України з надзвичайних ситуацій, на виконання рішення уряду, мобільний госпіталь ДСНС переміщено з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута Хмельницької області, на територію Славутської міської лікарні", - вказали у відомстві.
Деталі
Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.
Кожне ліжко, як вказано, обладнане індивідуальним кисневим концентратором.
"Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - повідомили у відомстві.
"Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - додали у ДСНС.
Що було раніше
На тлі стрімкого розповсюдження коронавірусу і через це - навантаження на медичну систему в Івано-Франківській області наприкінці лютого, у регіоні встановлювали мобільний госпіталь.
Додамо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що найближчим часом в “червону” зону за епіднебезпекою щодо поширення COVID-19 можуть потрапити Харківщина та Хмельниччина.