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На Хмельниччині встановили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

На Хмельниччині встановили мобільний госпіталь для хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 23655 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Хмельниччині розгорнули мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, розрахований на 120 пацієнтів. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Цитата:

"Державною Службою України з надзвичайних ситуацій, на виконання рішення уряду, мобільний госпіталь ДСНС переміщено з смт Богородчани Івано-Франківської області до міста Славута Хмельницької області, на територію Славутської міської лікарні", - вказали у відомстві.

Деталі

Госпіталь складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок. У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів.

Кожне ліжко, як вказано, обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

"Госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я", - повідомили у відомстві.

"Госпіталь повністю готовий для прийому хворих на COVID-19", - додали у ДСНС.

Що було раніше

На тлі стрімкого розповсюдження коронавірусу і через це - навантаження на медичну систему в Івано-Франківській області наприкінці лютого, у регіоні встановлювали мобільний госпіталь.

Додамо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов не виключає, що найближчим часом в “червону” зону за епіднебезпекою щодо поширення COVID-19 можуть потрапити Харківщина та Хмельниччина.

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