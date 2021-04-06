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В Хмельницкой области установили мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Хмельницкой области установили мобильный госпиталь для больных COVID-19

Киев  •  УНН

 • 23651 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Хмельницкой области развернули мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19, рассчитанный на 120 пациентов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС Украины.

Цитата:

"Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям, во исполнение решения правительства, мобильный госпиталь ГСЧС перемещен из пгт Богородчаны Ивано-Франковской области в город Славута Хмельницкой области, на территорию Славутской городской больницы", - указали в ведомстве.

Детали

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов.

Каждая койка, как указано, оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

"Госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения", - сообщили в ведомстве.

"Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19", - добавили в ГСЧС.

Что было ранее

На фоне стремительного распространения коронавируса и из-за этого - нагрузки на медицинскую систему в Ивано-Франковской области в конце февраля, в регионе устанавливали мобильный госпиталь.

Добавим, министр Кабинета министров Олег Немчинов не исключает, что в ближайшее время в "красную" зону по эпидопасности по распространению COVID-19 могут попасть Харьковская и Хмельницкая области.

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