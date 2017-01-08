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На Хмельниччині внаслідок вибуху в квартирі загинула 8-річна дівчинка

На Хмельниччині внаслідок вибуху в квартирі загинула 8-річна дівчинка

Київ • УНН

 • 17782 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 8 січня. УНН. За попередньою інформацією правоохоронців, на другому поверсі п’ятиповерхівки в райцентрі Дунаївці стався вибух. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Хмельницькій області.

До реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінюють як надважкий. Жінка отримала понад 70% опіків тіла. Лікарі реанімаційного відділення Дунаєвецької ЦРЛ боряться за життя жінки.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух стався у квартирі через котел.

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