На Хмельниччині внаслідок вибуху в квартирі загинула 8-річна дівчинка

До реанімаційного відділення шпиталізовано 32-річну власницю квартини та 11-річну сусідську дівчинку. Стан жінки лікарі оцінюють як надважкий. Жінка отримала понад 70% опіків тіла. Лікарі реанімаційного відділення Дунаєвецької ЦРЛ боряться за життя жінки.

Під час гасіння пожежі у квартирі рятувальники виявили тіло ще однієї дитини. Як стало відомо, це 8-річна донька власниці квартири. Дитина загинула внаслідок вибуху і пожежі.

У відомстві також зазначили, що попередня версія про вибух у квартирі котла індивідуального опалення не підтвердилася. За версією слідчих, найбільш вірогідно, що котел замерз, а вибухнув у квартирі газовий балон, який жінка, очевидно, використовувала одночасно з електричними приладами обігріву, щоб розморозити котел. Внаслідок необережного поводження і виникли вибух і пожежа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вибух стався у квартирі через котел.