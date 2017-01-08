В Хмельницкой области в результате взрыва в квартире погибла 8-летняя девочка
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 8 января. УНН. По предварительной информации правоохранителей, на втором этаже пятиэтажки в райцентре Дунаевцы произошел взрыв. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС в Хмельницкой области.
В реанимационное отделение госпитализирован 32-летнюю владелицу квартина и 11-летнюю соседскую девочку. Состояние женщины врачи оценивают как сверхтяжелое. Женщина получила более 70% ожогов тела. Врачи реанимационного отделения Дунаевецкой ЦРБ борются за жизнь женщины.
Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили тело еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь хозяйки квартиры. Ребенок погиб в результате взрыва и пожара.
В ведомстве также отметили, что предыдущая версия о взрыве в квартире котла индивидуального отопления не подтвердилась. По версии следователей, наиболее вероятно, что котел замерз, а взорвался в квартире газовый баллон, который женщина, очевидно, использовала одновременно с электрическими приборами обогрева, чтобы разморозить котел. В результате неосторожного обращения и возникли взрыв и пожар.
Напомним, ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире через котел .