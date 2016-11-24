На Хмельниччині вбили валютника
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. За попередньою інформацією, в під’їзді багатоповерхівки в центрі Кам’янець-Подільського виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. У СК ГУНПУ у Хмельницькій області кореспонденту УНН підтвердили факт щодо виявлення загиблого чоловіка.
Як розповіла кореспонденту УНН місцева жителька, чоловіку був 51 рік, він займався валютними операціями.
“Інформація про смерть чоловіка, за попередніми даними, внаслідок вогнепального поранення несумісного з життям, надійшла від лікаря „швидкої“. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Очікують на приїзд криміналістів”, — зазначила речник обласної поліції Інна Глега.
За інформацією кореспондента УНН, єдина криміналістична група області знаходилась на виклику у Славутському районі.
Відтак, на місце події криміналісти приїдуть не раніше, ніж за годину-дві.
Нагадаємо, 10 жовтня, поблизу гаражного масиву, що по вулиці Будівельників, жінка виявила мертвим власного чоловіка. Правоохоронці вилучили на місці події 3 предмети схожі на гумові кулі і 4 гільзи. Окрім цього, при загиблому була значна сума грошей — 28 тис. дол. і 463 євро. Відомо, що чоловік 1966 р.н. займався валютними операціями. Відомості про подію внесено до ЕРДР за ч.1 ст. 115 ККУ. Триває досудове розслідування.