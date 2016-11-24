На Хмельниччині вбили валютника

Як розповіла кореспонденту УНН місцева жителька, чоловіку був 51 рік, він займався валютними операціями.

“Інформація про смерть чоловіка, за попередніми даними, внаслідок вогнепального поранення несумісного з життям, надійшла від лікаря „швидкої“. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Очікують на приїзд криміналістів”, — зазначила речник обласної поліції Інна Глега.

За інформацією кореспондента УНН, єдина криміналістична група області знаходилась на виклику у Славутському районі.

Відтак, на місце події криміналісти приїдуть не раніше, ніж за годину-дві.

Нагадаємо, 10 жовтня, поблизу гаражного масиву, що по вулиці Будівельників, жінка виявила мертвим власного чоловіка. Правоохоронці вилучили на місці події 3 предмети схожі на гумові кулі і 4 гільзи. Окрім цього, при загиблому була значна сума грошей — 28 тис. дол. і 463 євро. Відомо, що чоловік 1966 р.н. займався валютними операціями. Відомості про подію внесено до ЕРДР за ч.1 ст. 115 ККУ. Триває досудове розслідування.