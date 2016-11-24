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В Хмельницкой области убили валютчика

Киев • УНН

 • 17031 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. По предварительной информации, в подъезде многоэтажки в центре Каменец-Подольского обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. В СК ГУНПУ в Хмельницкой области корреспонденту УНН подтвердили факт по выявлению погибшего мужчины.

В Хмельницкой области убили валютчика

Как рассказала корреспонденту УНН местная жительница, мужчине был 51 год, он занимался валютными операциями.

"Информация о смерти мужчины, по предварительным данным, в результате огнестрельного ранения несовместимого с жизнью, поступила от врача "скорой". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ожидают приезда криминалистов ", - отметила пресс-секретарь областной полиции Инна Глега.

По информации корреспондента УНН, единственная криминалистическая группа области находилась на вызове в Славутском районе.

Следовательно, на месте происшествия криминалисты приедут не раньше, чем через час-два.

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