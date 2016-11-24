В Хмельницкой области убили валютчика
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. По предварительной информации, в подъезде многоэтажки в центре Каменец-Подольского обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. В СК ГУНПУ в Хмельницкой области корреспонденту УНН подтвердили факт по выявлению погибшего мужчины.
Как рассказала корреспонденту УНН местная жительница, мужчине был 51 год, он занимался валютными операциями.
"Информация о смерти мужчины, по предварительным данным, в результате огнестрельного ранения несовместимого с жизнью, поступила от врача "скорой". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Ожидают приезда криминалистов ", - отметила пресс-секретарь областной полиции Инна Глега.
По информации корреспондента УНН, единственная криминалистическая группа области находилась на вызове в Славутском районе.
Следовательно, на месте происшествия криминалисты приедут не раньше, чем через час-два.