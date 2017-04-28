На Хмельниччині сталась розгерметизація труби магістрального газопроводу
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. У Красилівському районі, неподалік села Чернелівка, сталася розгерметизація труби магістрального газопроводу. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
“Травмованих на місці події немає. Наразі там працюють рятувальники ДСНС і працівники газової служби, яка ліквідовують витік газу. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. У зв’язку з надзвичайною подією перекриті деякі автошляхи. Зокрема, в напрямку з Чернелівки на с.Заслучне та Красилів, та з с.Кютюрженці в напрямку Чернелівки та Красилова”, — зазначили в поліції.
Нагадаємо, 3 квітня до оперативно-рятувальної служби Закарпатської області надійшло повідомлення про припинення газопостачання у семи населених пунктах Берегівського району (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь).
Причиною інциденту стало самовільне спалювання населенням сухої рослинності на відкритій території. Саме там надземно проходить лінія газопостачання.
Внаслідок пошкодження газопроводу середнього тиску поблизу с.Шом без газопостачання залишилися 1 тис. 700 абонентів.