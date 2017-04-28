В Хмельницкой области произошла разгерметизация трубы магистрального газопровода

“Травмированных на месте происшествия нет. Сейчас там работают спасатели ГСЧС и работники газовой службы, ликвидируют утечку газа. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В связи с чрезвычайным происшествием перекрыты некоторые автодороги. В частности, в направлении с.Чернеловки на с.Заслучное и Красилов, и с с.Кютюрженцы в направлении Чернеловки и Красилова”, — отметили в полиции.

Напомним, 3 апреля в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение о прекращении газоснабжения в семи населенных пунктах Береговского района (с.Шом, Косонь, Запсонь, Герена, Попово, Горонглаб, Батрадь).

Причиной инцидента стало самовольное сжигание населением сухой растительности на открытой территории. Там надземно проходит линия газоснабжения.

В результате повреждения газопровода среднего давления вблизи с.Шом без газоснабжения остались 1 тыс. 700 абонентов.