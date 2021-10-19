На Хмельниччині пошкодили пам'ятку архітектури "Торгові ряди"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У місті Славута, Хмельницька область, пошкодили об’єкт культурної спадщини "Торгові ряди", який спорудили ще у 18 столітті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.
Деталі
"Торгові ряди" входять до переліку пам’яток культурної спадщини національного значення.
За даними слідства, на місці розташування пам’ятки без попереднього проведення науково-дослідних робіт та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики проведено будівельні роботи, унаслідок чого об’єкт культурної спадщини частково зруйнували.
Наразі проводять розслідування, щоб встановити деталі скоєння кримінального правопорушення.
Хмельницька обласна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного пошкодження об’єкта культурної спадщини (ч. 3 ст. 298 КК України).
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