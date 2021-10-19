На Хмельниччині пошкодили пам'ятку архітектури "Торгові ряди"

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У місті Славута, Хмельницька область, пошкодили об’єкт культурної спадщини "Торгові ряди", який спорудили ще у 18 столітті. Про це повідомляє УНН із посиланням на Хмельницьку обласну прокуратуру.