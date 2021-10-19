В Хмельницкой области повредили памятник архитектуры "Торговые ряды"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. В городе Славута, Хмельницкая область, повредили объект культурного наследия "Торговые ряды", который построили еще в 18 веке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Хмельницкую областную прокуратуру.
Детали
"Торговые ряды" входят в перечень памятников культурного наследия национального значения.
По данным следствия, на месте расположения памятника без предварительного проведения научно-исследовательских работ и разрешения Министерства культуры и информационной политики провели строительные работы, вследствие чего объект культурного наследия частично разрушили.
Сейчас проводится расследование, чтобы установить детали совершения уголовного преступления.
Хмельницкая областная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту незаконного повреждения объекта культурного наследия (ч. 3 ст. 298 УК Украины).
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