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На Хмельниччині під колесами поїзда загинув чоловік

На Хмельниччині під колесами поїзда загинув чоловік

Київ • УНН

 • 7389 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Хмельниччині під колесами пасажирського потяга загинув 44-річний чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Хмельницької області.

Подія сталася 21 січня близько 18:50 в Ярмолинецькому районі Хмельниччини.

Потерпілий повертався по залізничній колії зі станції Ярмолинці до себе додому в село Шевченкове. У тому ж напрямку рухався пасажирський потяг сполученням “Кам’янець-Подільський — Хмельницький”. Машиніст застосовував і звукові сигнали, і екстрене гальмування, але чоловік не відреагував. Від отриманих травм він помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини події.

Українські Національні Новини

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