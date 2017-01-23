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В Хмельницкой области под колесами поезда погиб мужчина

В Хмельницкой области под колесами поезда погиб мужчина

Киев • УНН

 • 7389 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Хмельницкой области под колесами пассажирского поезда погиб 44-летний мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Событие произошло 21 января около 18:50 в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.

Пострадавший возвращался по железнодорожному пути со станции Щорс к себе домой в село Шевченково. В том же направлении двигался пассажирский поезд сообщением "Каменец-Подольский - Хмельницкий". Машинист применял и звуковые сигналы, и экстренное торможение, но мужчина не отреагировал. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) УК Украины. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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