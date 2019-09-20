На Хмельниччині горіла недіюча птахоферма
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У Хмельницькій області сталася пожежа на недіючій птахофермі. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області.
Так, 19 вересня, об 11:59, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу недіючої будівлі колишньої птахоферми в смт Віньківці Хмельницької області.
Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що вогонь поширився на всю площу будівлі.
Пожежу площею 960 кв.м. було локалізовано о 12:40 та ліквідовано о 13:10.
Нещасних випадків на пожежі не було. Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, вночі, 20 вересня, у Волинській області виникла пожежа у будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю.