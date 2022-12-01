На Хмельниччині демонтували пам’ятник комуністу Островському

Цитата

“Як очищаємо площу перед Шепетівським музеєм, так очистимо всю Україну від тоталітарного спадку”, – написав Гамалій під відео, на якому демонтують пам’ятник.

Доповнення

Сьогодні у місті Ізмаїл Одеської області демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.

У Києві також демонтували пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.