На Хмельниччині демонтували пам’ятник комуністу Островському
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Шепетівці Хмельницької області демонтували пам’ятник комуністу Миколі Островському. Відео публікує голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, передає УНН.
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“Як очищаємо площу перед Шепетівським музеєм, так очистимо всю Україну від тоталітарного спадку”, – написав Гамалій під відео, на якому демонтують пам’ятник.
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Сьогодні у місті Ізмаїл Одеської області демонтували пам’ятник російському полководцю Олександру Суворову.
У Києві також демонтували пам’ятники ватажку більшовиків Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та радянському воєначальнику Миколі Ватутіну в Маріїнському парку.