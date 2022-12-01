В Хмельницкой области демонтировали памятник коммунисту Островскому

Цитата

“Как очищаем площадь перед Шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия”, – написал Гамалий под видео, на котором демонтируют памятник.

Дополнение

Сегодня в городе Измаил Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.

В Киеве также демонтировали памятники вождю большевиков Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.