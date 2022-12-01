В Хмельницкой области демонтировали памятник коммунисту Островскому
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. В Шепетовке Хмельницкой области демонтировали памятник коммунисту Николаю Островскому. Видео публикует глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, передает УНН.
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“Как очищаем площадь перед Шепетовским музеем, так очистим всю Украину от тоталитарного наследия”, – написал Гамалий под видео, на котором демонтируют памятник.
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Сегодня в городе Измаил Одесской области демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову.
В Киеве также демонтировали памятники вождю большевиков Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.