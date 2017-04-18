На Хмельниччині батько підпалив будинок з власними дітьми

“Будинок загорівся серед ночі. В оселі спали двоє дітей 7 років і 11-місячне немовля. Таким чином чоловік намагався помститися 32-річній екс-дружині. Правоохоронці встановили, що чоловік неодноразово погрожував жінці вбивством. На щастя, пожежу вчасно загасили. Ніхто не постраждав”, — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесено до ЕРДР за ч.1 ст.129 і ч.2 ст.194 ККУ. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 10 квітня невідома група осіб кинула запальну суміш на подвір’я будинку чоловіка похилого віку в Полтаві.