В Хмельницкой области отец поджег дом с детьми

“Дом загорелся ночью. В доме спали двое детей 7 лет и 11-месячный младенец. Таким образом мужчина пытался отомстить 32-летней экс-супруге. Правоохранители установили, что мужчина неоднократно угрожал женщине убийством. К счастью, пожар вовремя потушили. Никто не пострадал”, — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 УК. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 апреля неизвестная группа лиц бросила зажигательную смесь во двор дома пожилого мужчины в Полтаве.