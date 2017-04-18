В Хмельницкой области отец поджег дом с детьми

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25999 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89970 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146010 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112733 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114092 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103155 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106665 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103274 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151128 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Хмельницкой области отец поджег дом с детьми

В Хмельницкой области отец поджег дом с детьми

Киев  •  УНН

 • 12214 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находилась его бывшая жена и двое малолетних детей. Об этом рассказали корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.

“Дом загорелся ночью. В доме спали двое детей 7 лет и 11-месячный младенец. Таким образом мужчина пытался отомстить 32-летней экс-супруге. Правоохранители установили, что мужчина неоднократно угрожал женщине убийством. К счастью, пожар вовремя потушили. Никто не пострадал”, — говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 УК. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 10 апреля неизвестная группа лиц бросила зажигательную смесь во двор дома пожилого мужчины в Полтаве.

Украинские Национальные Новости

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