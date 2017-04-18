В Хмельницкой области отец поджег дом с детьми
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Хмельницком районе 33-летний мужчина ночью поджег сено на чердаке дома, где находилась его бывшая жена и двое малолетних детей. Об этом рассказали корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
“Дом загорелся ночью. В доме спали двое детей 7 лет и 11-месячный младенец. Таким образом мужчина пытался отомстить 32-летней экс-супруге. Правоохранители установили, что мужчина неоднократно угрожал женщине убийством. К счастью, пожар вовремя потушили. Никто не пострадал”, — говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.129 и ч.2 ст.194 УК. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, 10 апреля неизвестная группа лиц бросила зажигательную смесь во двор дома пожилого мужчины в Полтаве.