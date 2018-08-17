На Хмельниччині автівка врізалася у вантажний вагон, водій загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Автомобіль зіткнувся з вантажним вагоном, у результаті чого водій легковика від отриманих травм загинув. Трагедія сталася у місті Волочиськ Хмельницької області. Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 серпня близько 16:00. За попередніми даними, 50-річний місцевий житель, керуючи автомобілем "ВАЗ-2101", не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з вантажним залізничним вагоном, який стояв на лінії відстою", - йдеться в повідомленні.
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці. З'ясувалося, водій керував автівкою у стані алкогольного сп'яніння.
"За даним фактом відкрите кримінальне провадження ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", слідчі дії тривають", - зазначили в поліції.
Нагадаємо, зіткнення мікроавтобуса та вантажного потяга сталося у Чернівецькій області. У результаті загинули двоє осіб, ще семеро були доставлено до лікарні.