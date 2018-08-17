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В Хмельницкой области автомобиль врезался в грузовой вагон, водитель погиб

Киев • УНН

 • 12713 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Автомобиль столкнулся с грузовым вагоном, в результате чего водитель легковушки от полученных травм погиб. Трагедия произошла в городе Волочиск Хмельницкой области. Об этом сообщили в секторе коммуникации областной полиции, передает УНН.

В Хмельницкой области автомобиль врезался в грузовой вагон, водитель погиб

"Дорожно-транспортное происшествие случилось 16 августа около 16:00. По предварительным данным, 50-летний местный житель, управляя автомобилем "ВАЗ-2101", не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с грузовым железнодорожным вагоном, который стоял на линии отстоя", - говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте. Выяснилось, водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту открыто уголовное производство ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами", следственные действия продолжаются", - отметили в полиции.

Напомним, столкновения микроавтобуса и грузового поезда произошло в Черновицкой области. В результате погибли два человека, еще семеро были доставлены в больницу.

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