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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
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На Херсонщині 12 солдатів рф втекли з позицій, переодягнувшись у цивільне - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

В окупованій Херсонській області 12 російських солдатів покинули позиції, переодягнувшись у цивільний одяг. Серед дезертирів є громадянин Молдови, якого завербували через рекрутинговий центр.

На Херсонщині 12 солдатів рф втекли з позицій, переодягнувшись у цивільне - "АТЕШ"

У тимчасово окупованій Херсонській області З позицій втекли 12 російських солдатів. Вони переодягнені в цивільне. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

Так, агент руху "АТЕШ" з числа військовослужбовців ЗС РФ повідомляє про втечу 12 товаришів по службі в одному з окупованих районів Херсонської області.

Усі вони самовільно залишили передові позиції і втекли в невідомому напрямку - ймовірно, не бачачи іншого способу зберегти собі життя

- йдеться у повідомленні.

На місці втечі залишилося безліч зброї, військова форма та особисті речі російських військовослужбовців.

Дезертири переодяглися в цивільний одяг і зараз розшукуються по всій тимчасово окупованій території України. Їхній підрозділ піднято по тривозі, розпочато масові допити товаришів по службі

констатують в "АТЕШ".

Доповнення

Серед дезертирів - громадянин Молдови, представник гагаузької національної меншини, завербований через прихований рекрутинговий центр ЗС РФ, що діє на території Гагаузії.

"росія продовжує використовувати вразливі верстви населення та найбідніші регіони, перетворюючи людей на гарматне м'ясо", - констатують в "АТЕШ".

Партизани "АТЕШ" провели розвідку одного з ключових підприємств російського ОПК: деталі02.05.25, 19:49 • 10837 переглядiв

Ольга Розгон

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